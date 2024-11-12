Поставщиков Минобороны РФ обвинили в хищении десятков миллионов рублей

Следователи предъявили обвинение четырем фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа при поставках деталей для военной техники Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Гендиректора «31-го Государственного проектного института специального строительства» Минобороны России Александра Молодченко, гендиректора НПП «Химмаш-Старт» Евгения Сундукова, гендиректора компании «Эльбро» Ивана Мальцева и Ольгу Павлову обвинили в совершении особо крупного мошенничества.

По данным следствия, с апреля 2023-го по ноябрь 2024 года они поставили военному ведомству составные части для военной техники по завышенным ценам. В результате их действий бюджету был причинен ущерб на сумму более 50 миллионов рублей.

8 ноября сообщалось, что Савеловский суд Москвы заключил под стражу Молодченко и Мальцева, Павлова помещена под домашний арест.