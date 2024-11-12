Тушинский районный суд Москвы признал педиатра Надежду Буянову виновной по делу о фейках о российской армии и приговорил ее к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, педиатр некорректно высказывалась о погибших в зоне СВО и поддерживала действия Вооруженных сил Украины. На действия врача пожаловалась мать семилетнего мальчика, отец которого погиб в зоне спецоперации. Педиатр во время приема якобы сказала ребенку, что его отец был законной «целью для Украины».

Сегодня суд признал Надежду Буянову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ с использованием служебного положения).

«Суд назначил ей наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы», - огласил приговор судья.

Сама Буянова отрицала свою вину, утверждая, что ее оговорили. На сторону педиатра стали российские врачи, которые потребовали освободить ее.