Тушинский районный суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к 5,5 года лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал Надежду Буянову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ с использованием служебного положения), и назначил ей наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы", - огласил судья.