В Петербурге арестовали сообщника телефонных мошенников с Украины

Петербургские правоохранители задержали украинского гражданина, который помогал своему знакомому из Днепра в выманивании денег у жителей города.

Об этом пишет Neva.Today.

По информации издания, задержанный признал свою вину. Его арестовали.

В сентябре мошенники преступным способом получили от петербуржцев 289,5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили в Санкт-Петербурге диверсию с поджогом авиационной техники на одном из местных предприятий военно-промышленного комплекса. Местный житель в поисках лёгких денег вышел на представителей спецслужб Украины.