Суд отказался лишать Бишимбаева родительских прав

Суд отказался лишать экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева родительских прав на троих детей от его прошлого брака с Назым Кахарман. Как сообщает Starhit, в соцсетях женщина рассказала, что подала в суд на бывшего супруга, но проиграла дело.

© Верховный суд Республики Казахстан

Бишимбаев был женат на Кахарман до октября 2020 года. В браке у них родились сыновья Маснур и Карим, а также дочь Рания. Экс-супруга пыталась лишить бывшего чиновника прав и суд оказался на его стороне уже дважды — и в первой инстанции, и в апелляции.

«Куандык Бишимбаев остается в своих родительских правах. Я, конечно, с этим не согласна. Упор делался на то, что брак не был зарегистрирован. Более того, не учли наше психологическое заключение», — заявила Кахарман.

Женщина прекратила общение с Бишимбаевым после того, как он расправился с новой женой, 31-летней Салтанат Нукеновой. Кахарман встала на сторону семьи погибшей и призналась, что в браке тоже регулярно подвергалась насилию.

Напомним, что в мае суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Установлено, что в ноябре 2023 года экс-чиновник после ссоры до смерти избил Нукенову. Обвинение заявляло, что бывший министр был «одержимо ревнивым», контролировал супругу и систематически применял к ней физическое насилие. На фоне убийства в Казахстане приняли закон, ужесточающий наказание за побои и причинение легкого вреда здоровью.