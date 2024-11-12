В России осудят командира взвода ВСУ за расстрел мирного жителя

В Донецкой народной республике (ДНР) командир взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Скорик пойдет под суд за расстрел местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главной военной прокуратуре.

© Lenta.ru

Он обвиняется по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия по мотивам политической и идеологической вражды») УК РФ.

По данным следствия, 1 марта 2022 года лейтенант ВСУ Скорик патрулировал город Мариуполь и обнаружил на перекрестке улиц Консервной и Побережной местного жителя. На основании личной неприязни к гражданскому населению и предполагая, что он занимает пророссийскую сторону, решил с ним расправиться. Скорик произвел не менее семи выстрелов в мужчину из автомата АК-74. Несмотря на полученные ранения, пострадавший выжил.

Ранее сообщалось, что в России трех украинских военных посадили в колонию за обстрел Мариуполя.