Девушку-дворника изнасиловали в Подмосковье

Неизвестные якобы избили и изнасиловали девушку-дворника в подмосковном Воскресенске. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Инцидент произошел в Воскресенске. Юноши, находясь в квартире, повалили девушку на пол, связали ей руки и ноги ремнями, а затем принялись избивать. После этого один из злоумышленников изнасиловал жертву, — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По неподтвержденным данным, возбуждено уголовное дело, назначены судебно-медицинская, биологическая и молекулярно-генетическая экспертизы. У пострадавшей есть ребенок, утверждает собеседник.

Ранее, 12 ноября, 19-летний парень изнасиловал 15-летнюю школьницу и снимал происходящее на видео в подмосковном Долгопрудном. Юноша частично признал вину, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 5 ноября, неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу, гулявшую с собакой, в подмосковном Раменском. Злоумышленник затащил ее на безлюдную сторону дороги и совершил насильственные действия. Пострадавшая дошла до дома и рассказала о произошедшем родителям. Потом ее доставили в больницу.