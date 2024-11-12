В Петербурге задержали пытавшегося поджечь авиатехнику диверсанта

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила об аресте 20-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке поджога авиационной техники на оборонном предприятии. Об этом пишет ТАСС.

Согласно версии правоохранительных органов, арестованный планировал поджечь военную авиационную технику на заводе. Кроме того, он также пытался уговорить присоединиться к нему двух людей. Как считают в правоохранительных органах, мужчина мог действовать по указанию украинских спецслужб.

«Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Грузнова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (диверсия), ч. 1 ст. 281.1 УК РФ (склонение к диверсии). Срок меры — 11 января», — рассказали в пресс-службе.

Ранее ФСБ показала видео допроса мужчины, пытавшегося устроить поджог у ТЭС в Крыму.