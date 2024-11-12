В Петербурге задержали пытавшегося поджечь авиатехнику диверсанта

Диверсанта, пытавшегося организовать поджог авиационной техники, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

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Отмечается, что местный житель намеревался поджечь авиатехнику на одном из предприятий военно-промышленного комплекса города. Фигуранту 20 лет, он работал курьером в одном из петербургских магазинов.

«В поисках легких денег он инициативно обратился к украинским спецслужбам с предложением совершать диверсии на объектах ВПК России за вознаграждение. В итоге ему дали задание поджечь авиатехнику», — указали в силовых структурах.

Задержанный пытался привлечь к исполнению диверсии двух человек. Против фигуранты возбудили уголовные дела о диверсии и склонении к ней.

Ранее ФСБ задержала жителя Севастополя, который планировал совершить поджог на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС.