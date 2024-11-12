Пожар вспыхнул в жилом доме в Москве

Квартира загорелась на 5 этаже многоэтажного дома по улице Омская, сообщает "МК". По данным издания, как минимум один человек пострадал, его сейчас реанимируют.

На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

Ранее пожар произошел в жилом доме на севере Москвы. Спасателям поступило сообщение о пожаре в результате хлопка газовоздушной смеси по адресу Карельский бульвар, дом 23. В результате инцидента пострадали семь человек.

Также взрыв произошел в жилом доме в Москве 6 августа. Об этом сообщал Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже дома, расположенного на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. Известно о двух пострадавших.