В Томской области вертолет Ми-8 сбил трех вахтовиков

Вертолет Ми-8 при взлете с посадочной площадки нефтяного месторождения Парабельского района Томской области задел трех вахтовиков, которые находились рядом с бортом. Об этом сообщается в Telegram-канале начальника департамента здравоохранения региона Роберта Фидарова.

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Инцидент произошел 8 ноября. По словам чиновника, двое пострадавших поступили в медицинские учреждения в крайне тяжелом состоянии, а один пребывает в состоянии средней степени тяжести.

«Мужчина 60 лет (житель Красноярского края) и мужчина 45 лет (житель Северска) были экстренно прооперированы врачами Колпашевской РБ (районной больницы. — «Газета.Ru»). Мужчина 47 лет (из Томска) был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы в средней степени тяжести», — сообщил Фидаров.

По его словам, в воскресенье консилиумом врачей было принято решение о транспортировке двух самых тяжелых пациентов бортом санавиации в реанимационное отделение Томской областной клинической больницы. В настоящее время состояние мужчины 60 лет оценивается как тяжелое стабильное — он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Пациент 45 лет пребывает в тяжелом состоянии с положительной динамикой. Оба находятся в отделении анестезиологии-реанимации. Состояние пациента, оставшегося в Колпашевской районной больнице, ближе к удовлетворительному.

Раскрыты новые подробности падения вертолета в Нижегородской области

В конце октября вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в 40 км от села Тугур в Хабаровском крае. По информации источника РЕН ТВ, на борту воздушного судна находились 20 человек, включая трех членов экипажа.

26 октября вертолет санавиации Ми-2 разбился в Кировской области. После падения воздушного судна на месте происшествия возник пожар, который потушили сотрудники экстренных служб.