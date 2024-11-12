Многоэтажка рухнула после взрыва газа в Лисичанске

Жилой многоэтажный дом в Лисичанске в ЛНР рухнул после взрыва газовоздушной смеси. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал, сообщает РЕН ТВ.

По данным ГУ МЧС России по республике, информация об инциденте поступила в ведомство в 10:29 мск. Открытого горения на месте не зафиксировано. Спасатели эвакуировали женщину со второго этажа. Что стало причиной происшествия — пока неизвестно.

© ГУ МЧС России по ЛНР

В центре Москвы произошел взрыв газа

«В 10:29 мск поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в городе Лисичанск, на втором этаже пятиэтажного дома. Открытого горения нет. Сотрудниками МЧС России была эвакуирована женщина со второго этажа», - сказано в сообщении.

Напомним, что 9 ноября взрыв газа произошел в доме на Карельском бульваре в Северном административном округе Москвы. Инцидент случился на пятом этаже многоквартирного дома. В квартире выбило стекла и начался пожар.

В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе четыре ребенка. СМИ сообщали, что их госпитализировали с ожогами. Возгорание удалось ликвидировать на площади в 20 квадратных метров.