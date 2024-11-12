Экс-замдиректора детского дома в Петербурге заподозрили в педофилии

Петербургские следователи задержали бывшего заместителя директора «Центра содействия семейному воспитанию № 9».

В региональном СУ СК РФ уточнили, что его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Следственным отделом по Колпинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении бывшего заместителя директора СПб ГБУ «ЦССВ № 9» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ», – говорится в сообщении.

Правоохранители предполагали, что злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Один из детей – инвалид.

Предполагается, что он совершал преступления весной 2023 года, а также с марта по май 2024 года. Бывшему заместителю директора детского дома предъявили обвинение. Центр в Колпино работает в качестве интерната для сирот, уточняет Neva.Today.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что замначальника таможни задержали в Петербурге по делу о взятке от поставщика кормов.