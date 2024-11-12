В томской школе взорвалась принесенная учителем граната

Томская полиция начала проверку после взрыва пиротехнического изделия в образовательном учреждении.

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Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции от директора школы в селе Дзержинское.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, - сообщает УМВД России по Томской области. - Предварительно установлено, что учитель принес на занятие страйкбольную гранату, приобретенную им ранее в интернет-магазине".

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.