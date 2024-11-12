В томской школе взорвалась принесенная учителем граната
Томская полиция начала проверку после взрыва пиротехнического изделия в образовательном учреждении.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции от директора школы в селе Дзержинское.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, - сообщает УМВД России по Томской области. - Предварительно установлено, что учитель принес на занятие страйкбольную гранату, приобретенную им ранее в интернет-магазине".
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.