В Башкирии неизвестные разгромили стенды с портретами ветеранов ВОВ и СВО

В Демском районе Уфы неизвестные сломали стенды, на которых были размещены портреты ветеранов ВОВ и СВО.

О случившемся рассказал глава района Антон Тарасов.

«Мне кажется, что никакие камеры не заменят воспитания и понимания того, что это наше общее имущество, созданное для всех нас. Это касается не только данных стендов, но и фасадов домов, лифтов, детских площадок, чистоты на улицах и подъездов», – написал Тарасов на своих страницах в соцсетях.

Вандалы повредили стенды, которые находятся в сквере «Орион». Сейчас полиция ищет тех, кто причастен к произошедшему.

Глава района призвал никогда не проходить мимо подобного и обязательно сообщать правоохранителям. По его мнению, только общими усилиями граждан и полиции можно сберечь имущество города.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что пермякам за борьбу с вандалами готовы платить по 15 тысяч рублей.