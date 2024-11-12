В московском метро до смерти забили пассажира
Пассажира московского метро жестоко избил попутчик: через несколько дней пострадавший умер в больнице.
Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, конфликт между двумя мужчинами случился на днях в переходе между метро "Марксистская" и "Таганская". В ходе словесной перепалки 29-летний агрессивно настроенный молодой человек ударил кулаком противника, тот упал.
Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, через несколько дней он умер. Злоумышленник был задержан сразу.
Прокурора Московского метрополитена передала уголовное дело из полиции в Следственный комитет.
В Москве мужчина устроил поножовщину у входа в метро
Дальнейшее расследование дела держит на контроле столичная прокуратура.