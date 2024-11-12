Литовский активист осквернил памятник воинам-освободителям в Судже

Литовский активист Валдас Барткевичус осквернил памятник воинам-освободителям в Судже Курской области. Как сообщает «АиФ», мужчина заявил в соцсетях, что присоединился к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые разграбили в населенном пункте.

Барткевичус приехал в Курскую область, чтобы передать украинским военным автомобиль. Также он посетил оккупированное село Казачья Локня в Суджанском районе.

Пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале заявила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении иностранца. Необходимую информацию для этого запросят в МИД РФ.

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Барткевичус и раньше занимался противоправными действиями: в декабре 2023 года он осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте 2024 года принес ведро фекалий на мемориал жертвам теракта «Крокус Сити Холле», оскорбив память погибших. Кроме того, он выступает за полный запрет русского языка и русской национальной культуры в Европе.