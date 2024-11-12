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В российском регионе восьмиклассник пытался ограбить магазин с канцелярским ножом в руке

В Санкт-Петербурге восьмиклассник пытался ограбить магазин с канцелярским ножом в руке. Об этом сообщает «78.ru».

В Петербурге школьник пытался ограбить магазин с канцелярским ножом в руке
© globallookpress.com

По данным издания, вечером 10 октября в магазин на Балтийской улице зашел мужчина в черной маске. Преступник достал нож и начал требовать деньги из кассы. Когда получил отказ, просто ушел, бросив оружие. Продавщица рассказала, что на вид ему было лет 20, невысокого роста и худой, одет во все черное.

Сотрудники полиции оперативно проверили видео с камер наблюдения и нашли подозреваемого. Задержанным оказался ученик восьмого класса, он помещен в изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россиянин избил и ограбил таксиста из-за нежелания оплачивать проезд.

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