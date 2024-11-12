Осужденный за кражу и избиение россиянки американец отправлен в колонию

Осужденный во Владивостоке за кражу и угрозу жизни жительницы России американский военный Гордон Блэк этапируется в колонию в Забайкалье. Об этом рассказал РИА Новости председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин.

В мае американского военного Гордона Блэка задержали в гостинице во Владивостоке по заявлению местной жительницы, с которой они познакомились в Южной Корее. По данным прокуратуры, в ходе ссоры Блэк «силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни», затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. В итоге суд приговорил гражданина США к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже.

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Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин отметил, что они приехали к Блэку в СИЗО, однако там его уже не было.

«Этапируется в Забайкалье», - пояснил он.

При этом, Найдин отметил, что пока неизвестно, когда именно осужденный прибудет в колонию, так как этапируют обычно железнодорожным транспортом, пишет «Интерфакс».

«Думаю, это не одна неделя. Обычно это долго» - заметил он.

Ранее официальный представитель армии США Синтия Смит подтвердила задержание Блэка во Владивостоке. РФ уведомила Госдеп о произошедшем в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Армия проинформировала семью военного, а власти США оказывали ему консульскую поддержку.