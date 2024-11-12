У москвички сгнила пятка после операции по увеличению груди

У жительницы Москвы сгнила пятка после операции по увеличению груди и уменьшению живота. Как сообщает Telegram-канал Shot, 37-летней женщине по имени Наталья грозила ампутация стопы.

По словам пострадавшей, она решилась на маммопластику и абдоминопластику и долго искала подходящего хирурга. В результате подруга посоветовала ей Алексея Лобкова из Beauty Space Clinic. За обе операции москвичка отдала 450 тысяч рублей.

На следующий день после хирургического вмешательства женщина заметила почерневшую рану на пятке — Наталья ощутила ее, когда попыталась встать на ноги. Выяснилось, что во время липосакции использовался прибор с электрическим током. Хирург рассказал, что работал активным электродом, а пассивный закрепили на пятке — из-за ошибки пациентку пронзило разрядом тока, что привело к ожогу.

Через неделю Наталью выписали, а она обратилась в клинику с раной. Там ей выписали мазь, однако она не помогала. На приеме у другого врача у женщины диагностировали термический ожог третьей степени. Медики заявили о риске развития некроза тканей: он может затронуть кость и потребовать ампутации.

Оперировавший Наталью хирург согласился оплатить ей лечение, но к вопросу возмещения морального ущерба пообещал «вернуться позже». Когда москвичка направила в клинику досудебную претензию с требованием компенсировать ей 800 тысяч расходов и 500 тысяч рублей морального вреда, то ее обращение назвали «потребительским терроризмом». Потерпевшая не собирается останавливаться и планирует идти в суд.