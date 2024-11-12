Пилотов летевшего из Турции самолета с россиянами пытались ослепить в небе

Пилотов летевшего из Турции самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Стамбула в Москву Boeing 737–800 10 ноября. На подлете к аэропорту назначения экипажа доложил о наблюдении лазерного луча зеленого цвета слева от лайнера.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в столичной авиагавани Шереметьево.

Ранее пилотов направлявшегося из Азербайджана самолета авиакомпании «ИрАэро» пытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился с летевшим из Баку в Нижний Новгород пассажирским лайнером 6 ноября.