ФСБ предотвратила попытку теракта на железнодорожных путях в Севастополе, где 29-летний местный житель планировал поджог оборудования по заданию украинских спецслужб.

ФСБ предотвратила попытку теракта на железнодорожных путях в Севастополе вблизи Балаклавской теплоэлектростанции, передает ТАСС. По данным Центра общественных связей ФСБ, задержан подозреваемый, который действовал по заданию Службы безопасности Украины.

Как сообщили в ФСБ, задержанный является 29-летним жителем Севастополя. Он самостоятельно установил связи с иностранной спецслужбой в сентябре 2023 года. По их указанию, он планировал совершить поджог специализированного оборудования с целью нарушения работы железнодорожного транспорта.

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Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника непосредственно на месте происшествия, предотвратив возможные негативные последствия для транспортной инфраструктуры региона.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат был сбит рядом с Балаклавской электростанцией в Севастополе.

На прошлой неделе суд приговорил россиянина Александра Димитренко к 22,5 года колонии за попытку подрыва железнодорожных путей в Воронежской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.