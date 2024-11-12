В Москве пресекли мошенническую схему с автокредитами на 100 млн рублей

В Москве полиция задержала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с автокредитами, причинившими банкам ущерб свыше 100 млн рублей.

В Москве сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД совместно с оперативниками Московского уголовного розыска пресекли серию мошенничеств в области автокредитования, сообщается в Telegram-канале представителя МВД России Ирины Волк. По информации следствия, задержаны 18 предполагаемых участников преступного сообщества.

Согласно предварительным данным, мошенники действовали с 2021 по 2022 год, предоставляя финансовым организациям фиктивные документы о трудовой деятельности и уровне дохода для получения автокредитов. Средства, полученные от кредитов, использовались для приобретения дорогих автомобилей, обязательства по возврату которых злоумышленники не собирались исполнять.

Автомобили перепродавались в различных регионах России и странах ближнего зарубежья. В результате их действий более 20 преступлений были задокументированы, а 11 банков пострадали на сумму свыше 100 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 210 УК РФ.

В отношении 18 задержанных избраны различные меры пресечения, однако двое подозреваемых остаются в федеральном розыске. Расследование продолжается, и правоохранительные органы продолжают работу по выявлению всех участников преступной схемы.

Ранее Центробанк заявил о необходимости запрашивать данные о кредитной истории и в случае обнаружения мошенничества обратиться в банк с заявлением о несогласии. Центробанк также предложил обязать банки проверять кредитные заявки и информировать заемщиков о возможных угрозах в случае обнаружения признаков мошенничества.