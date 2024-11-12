По делу бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова арестовали квартиру в московском районе Арбат, рыночная стоимость которой превышает 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные и другие документы.

По данным агентства, площадь арестованной квартиры превышает 300 квадратных метров. На сайте платформы «Циан» стоимость квартир в этом же доме и с меньшей площадью (250 «квадратов») составляет 520-555 миллионов рублей.

По информации РИА Новости, в квартире была зарегистрирована бывшая жена Иванова. Агентство выяснило, что решение об аресте жилья было вынесено в конце июня.

Кто такой замминистра обороны РФ Иванов, подозреваемый во взятке: биография

В апреле стало известно о задержании Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказал РИА Новости, что в деле речь идет о взятках на сумму около миллиарда рублей, вину Иванов не признает.

По версии следствия, фигуранты дела «вступили в преступный сговор с третьими лицами» для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что суд наложил арест на все имущество, зарегистрированное на Иванова, его супругу, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных.