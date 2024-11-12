Празнование дня рождения закончилось гибелью шести человек

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области, сообщает МЧС России. По данным ведомства, все жертвы происшествия — взрослые, которые отмечали день рождения.

Возгорание частного дома произошло в ночь на 12 ноября в Семикаракорском районе на хуторе Страхов. Загорелось жилище на улице Заозерная, огонь охватил площадь 100 квадратных метров.

Загорелся дом, в котором проживали рабочие. Накануне они праздновали день рождения. Пожарных вызвали очевидцы, которые увидели полыхающий дом, — сказано в публикации.

Ликвидация пожара продолжалась более пяти часов силами 18 сотрудников МЧС. Они обнаружили тела шести погибших, еще двое пострадали при происшествии. При этом четверым удалось выбраться самостоятельно из дома. Отмечается, что жилище не было оборудовано пожарным извещателем.

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Накануне, 11 ноября, стало известно, что два человека погибли во время пожара возле московского Института стекла. По данным Telegram-канала SHOT, возгорание произошло на небольшой площадке на улице Душинской.

Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела двоих погибших. Причины случившегося выясняются. Правоохранители выясняют, был ли там криминал.