В Приамурье в пожаре погибла пожилая женщина

Ростовская область, 12 ноября 2024. DON24.RU. В Семикаракорском районе в хуторе Страхове произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек. Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, в доме на ул. Заозерной, 23, проживали рабочие, отмечавшие накануне день рождения. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 00:15. Пожарных вызвали очевидцы, которые увидели полыхающий дом. Огонь распространился на 100 кв. м. «Из жилья удалось выбраться четверым, двое пострадали. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела шестерых человек», – прокомментировали в ведомстве. В ликвидации пожара были задействованы 18 спасателей и шесть единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Отмечается, что в доме отсутствовал пожарный извещатель, поэтому никто не смог предупредить погорельцев о возгорании. Личности погибших устанавливаются. Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Ранее сообщалось, что в Ростовской области за неделю при пожарах и ДТП спасли 19 человек.