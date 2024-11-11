В Ноябрьске пасынок изрезал отчима ножом во время ссоры

В Ноябрьске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который несколько раз ударил ножом пожилого отчима. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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По данным следствия, инцидент произошел 5 ноября. 48-летний мужчина поссорился со своим престарелым отчимом. В ходе конфликта подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил им родственника. Пенсионер смог отбиться от нападавшего и сбежать, ему потребовалась медицинская помощь.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, его удалось задержать, северянина ждет судебно-психиатрическая экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Якутии женщина напала с ножом на начальника мужа. 53-летняя обвиняемая вместе с мужем и его начальником распивала спиртные напитки. В какой-то момент женщина начала предъявлять гостю претензии по поводу невысокой заработной платы, которую получает ее супруг. В ходе ссоры жительница Якутии схватила нож и несколько раз ударила им мужчину в бедро, кисть и спину, спасти пострадавшего медики не смогли.