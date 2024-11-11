Круизный лайнер наклонился на 45° посреди Атлантики

Круизный лайнер Explorer of the Seas, следовавший из Барселоны в Майами, накренился на 45° из-за шторма посреди Атлантического океана. Пострадал один пассажир. Об этом сообщает портал LADbible.

Корабль, принадлежащий компании Royal Caribbean Crusies, вышел с Тенерифе в западном направлении. Он находился в 750 милях (1207 км) от побережья Марокко, когда около 19:00 попал в зону сильного шторма. Скорость ветра составляла от 55 до 75 миль в час (от 88,5 до 120 км в час).

«Это было ужасно. Ужасно. Я никогда раньше не боялась на круизном лайнере, а я совершила несколько трансатлантических путешествий. Я не одна, кто говорит, что думала, что корабль перевернётся», — поделилась впечатлениями туристка Пэтти Лаушман.

Пассажир Джонатан Пэрриш рассказал журналистам, что смотрел шоу в театре круизного судна, когда почувствовал, что корабль резко накренился направо, затем налево, затем снова накренился вправо, «резко и сильно». После этого он сразу же покинул заведение и отправился к себе в каюту.

По его словам, везде валялись бутылки, различные товары, упавшие с полок в результате ЧП. Он отметил, что пассажиры не хватали ничего не с пола.

Мужчина отметил, что капитан судна вышел к пассажирам и рассказал о причинах происшествия.

«Около пяти минут все гадали, что происходит, но как только капитан вышел и сделал объявление о том, что произошло, мы успокоились, почувствовали, что находятся в лучших руках, в которых только могли быть», — подчеркнул Пэрриш.

После ЧП судно сделало остановку в Лас-Пальмасе, с тем, чтобы высадить пассажира, который получил травмы.

Длина Explorer of the Seas составляет 310,9 метров, лайнер вмещает до 4290 гостей и 1185 членов экипажа. На его пятнадцати пассажирских палубах есть ледовый каток, поле для мини-гольфа и стена для скалолазания. В первый рейс он вышел в 2000-м году.