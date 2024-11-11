Московская пенсионерка поверила в денежную реформу и отдала мошенницам 4 млн рублей

Две мошенницы обманули столичную пенсионерку под предлогом денежной реформы и выманили у пожилой женщины все накопления. Об этом сообщается в Telegram-канале «Молния, Москва».

С 87-летней жительницей Москвы по телефону связались неизвестные, одна из аферисток сообщила женщине, что в стране прошла денежная реформа и ей необходимо обменять старые купюры на новые. Доверчивая пенсионерка собрала все свои сбережения и назначила встречу с мошенницами.

К ней в дом пришли две девушки, пока одна отвлекала россиянку разговорами, вторая похитила сумку, в которой находились 4,2 млн рублей. Аферистки скрылись, но попали на запись видеокамеры, установленной на входе в подъезд.

Одну из подозреваемых в краже удалось задержать, ею оказалась 25-летняя жительница Балашихи, она успела потратить почти всю украденную сумму, у нее осталось только около 500 тысяч. Возбуждено дело по статье «Кража», вторую воровку разыскивают полицейские.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) задержали местную жительницу и жителя Красноярского края, которые продали больной раком женщине наркотики под видом лекарственных препаратов. Россиянка стала принимать эти препараты и отказалась от традиционного курса химиотерапии, победить болезнь ей не удалось. В крови женщины было обнаружено наркотическое вещество.