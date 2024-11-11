СК РФ расследует дело о незаконной выдаче 72 загранпаспортов

Столичный СК расследует уголовное дело о незаконном оформлении и выдаче 72 заграничных паспортов сотрудницами ОВМ ОМВД, бывшей и действующей. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении бывшей и действующей сотрудниц ОВМ ОМВД. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, не позднее декабря 2022 года женщины, действуя вопреки интересам службы, «существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства», а именно незаконно оформили и выдали 72 заграничных паспорта в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление.

«Преступная деятельность фигуранток выявлена благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного Следственного комитета и УСБ ГУ МВД России по городу Москве», — подчеркнули в ведомстве.

В ходе допроса обвиняемые признали вину в полном объеме. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, констатировали в столичном СК.