На газоперерабатывающем заводе венесуэльской государственной компании PDVSA в штате Монагас в понедельник, 11 ноября, произошел мощный взрыв. Пострадали 3 человека, пишет La verdad de Monagas.

По данным портала, промышленная площадка находится недалеко от города Пунта-де-Мата, между нефтяными месторождениями Мусипан и Карито.

В клинику PDVSA доставлены трое пострадавших. Их состояние пока не раскрывается, отметили журналисты.

По их словам, в ближайшее время руководство компании опубликует пресс-релиз о предполагаемых причинах и последствиях взрыва.

Напомним, что ранее сильный взрыв на предприятии компании PDVSA в городе Эль-Техеро штата Монагас произошел 21 марта 2021 года. Власти были вынуждены эвакуировать жителей близлежащих районов.

Кроме того, в октябре 2024 года 21 человек пострадал в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе Ла-Салина государственной компании PDVSA в штате Сулия.

Пожар произошел в резервуаре для хранения нефти. Первоначально разрушилась конструкция резервуара, позже произошел взрыв.