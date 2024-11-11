В Москве задержали отца-педофила, который домогался сына с девяти лет

Педофила, домогавшегося 12-летнего сына, задержали в квартире на юге Москвы после заявления матери ребенка. Об этом пишет mk.ru.

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Как сообщается, 42-летний мужчина стал приставать к собственному ребенку еще в 2021 году, когда тому было всего девять лет. Мать мальчика, которая жила с его отцом в гражданском браке, стала свидетельницей домогательств, но решила не обращаться в полицию, так как, по ее собственным словам, пожалела и ребенка, и своего партнера.

Женщина надеялась, что подобного не повторится, хотя знала, что ее спутник уже был судим за изнасилование своей 13-летней племянницы, шесть лет провел за решеткой и вышел на свободу по УДО. Однако на днях москвичка вновь увидела, как ее сожитель пытался изнасиловать ребенка в комнате, и пошла в полицию.

Следователи уже возбудили уголовное дело. Подозреваемый, работавший поваром в одном из московских кафе, задержан. С пострадавшим работают психологи.