Задержаны подозреваемые в мошенничестве с доставкой на маркетплейсах

Полиция задержала четырех подозреваемых в мошенничестве, которые получали товар курьерской доставкой с маркетплейсов и в тот же момент отменяли заказ, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Об этом пишет РИА Новости.

По ее данным, четверо фигурантов приехали в Россию из ближнего зарубежья. При приобретении товаров на одном из маркетплейсов они обратили внимание на то, что в случае отказа от покупки деньги за предоплаченные вещи возвращаются практически мгновенно.

После этого злоумышленники на интернет-сайте площадки создали несколько личных кабинетов вымышленных людей. С этих аккаунтов заказывали смартфоны и другую дорогостоящую технику, получали гаджеты в общественных местах, после чего быстро скрывались.

Затем сбывали добычу на рынках и по объявлениям в интернете. Ущерб составил свыше 9 млн рублей, уточнила представитель МВД.

«Последствия программной уязвимости пришлось оперативными методами устранять [специалистам] УБК ГУ МВД России по Московской области. Они задержали подозреваемых в городе Мытищи», — отметила Волк.

Правоохранитель пояснила, что ходе обысков у мошенников была изъята часть похищенного, а также смартфоны и ноутбуки, которые использовались при совершении мошеннических действий

Против аферистов возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество), констатировала Волк.