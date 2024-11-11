В Германии 17-летний подросток был арестован по подозрению в подготовке теракта

Правоохранительные органы Германии сообщили, что в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн был арестован 17-летний подросток, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Арест подозреваемого произошел после наводки спецслужб США. Согласно версии правоохранительных органов, арестованный планировал теракт с использованием транспорта — он собирался врезаться в толпу на рождественском рынке. При этом в полиции также считают, что подросток находился под исламистским влиянием.

«Немецкий турок хотел прицельно убивать людей с помощью грузовика, о чем свидетельствуют перехваченные разговоры и переписки», — рассказали в немецких правоохранительных органах.

Ранее 24-летний мужчина пытался устроить теракт на электростанции в США.