Пьяный житель Таганрога до смерти избил свою знакомую гвоздодером

Таганрожец в алкогольном опьянении избил женщину гвоздодером. Она скончалась от полученных травм.

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Житель Таганрога в мае 2024 года до смерти избил свою знакомую гвоздодером.

По данным следствия, мужчина и женщина распивали алкогольные напитки в квартире, расположенной на улице Александровской. Между ними завязался конфликт, в ходе которого таганрожец начал избивать знакомую руками и гвоздодером по различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы. Срок убийца будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК по Ростовской области.