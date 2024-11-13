Десять человек сбежали из военной части в российском регионе

Из военной части в Коченевском районе Новосибирской области сбежали десять человек. Об этом сообщил глава района Евгений Антипов в Telegram-канале.

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«Самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть (СОЧ). В течение 30 минут на такси выехали с территории рабочего поселка Коченево. Преступления на территории района не совершались», — написал он.

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По словам главы района, четыре человека, сбежавших из военной части, уже задержали за пределами Коченевского района. Чиновник призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

Ранее в Каменке Ленинградской области 48-летний мужчина сбежал из военной части и поплатился — его задержали сотрудники полиции в Воронеже, в отношении россиянина возбудили уголовное дело. Он самовольно покинул свою часть в ноябре 2022 года и с тех пор скрывался от правоохранительных органов.