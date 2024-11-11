Каршеринговый автомобиль упал в реку в Петербурге

Каршеринговый автомобиль упал в реку Карповку в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

«Минувшей ночью на Петроградской стороне легковой автомобиль, пробив ограждение набережной, упал в воду. Водолазы Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга обследовали машину, салон был пуст», — говорится в сообщении.

Автомобиль вытащили на берег автокраном.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что один человек погиб и двое пострадали в результате аварии в Тосненском районе региона.