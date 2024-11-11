Каршеринговый автомобиль упал в реку в Петербурге

В Петербурге каршеринговый автомобиль упал в реку
Каршеринговый автомобиль упал в реку Карповку в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
«Минувшей ночью на Петроградской стороне легковой автомобиль, пробив ограждение набережной, упал в воду. Водолазы Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга обследовали машину, салон был пуст», — говорится в сообщении.
Автомобиль вытащили на берег автокраном.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что один человек погиб и двое пострадали в результате аварии в Тосненском районе региона.