В Германии убили украинского дальнобойщика из-за слов о Путине

Украинского дальнобойщика в Германии убили иностранные коллеги из-за слов о президенте России Владимире Путине.

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Об этом сообщает газета Bild.

«Во время драки на стоянке перед лесопилкой в ​​Оберроте [федеральная земля Баден-Вюртемберг] трое водителей грузовиков, по-видимому, убили коллегу в субботу вечером около 20:15. Они спорили о роли России в конфликте на Украине», — отмечается в материале издания.

О гражданине Украины на данный момент известно, что ему было 34 года и инцидент произошел во время распития алкогольных напитков. Полиция уже задержала трех его коллег, каждого из которых подозревают в случившемся. Один из них является гражданином Узбекистана, а еще двое странами Восточной Европы.