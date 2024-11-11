В Москве по время пожара на площадке возле Института стекла погибли два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября, на улице Душинской в московском Лефортово.

«На Душинской улице возле Института стекла горел мусор на площади 10 кв. м. В очаге возгорания обнаружены тела двоих человек», — пояснил источник.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и следственно-оперативная группа. Устанавливаются личности погибших, причины и обстоятельства случившегося. Лефортовская межрайонная прокуратура взяла дело на контроль.