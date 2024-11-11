Спасатели сняли со столба испугавшегося шакалов туриста в Сочи

Спасатели в Сочи эвакуировали туриста со столба в районе Орлиных скал. Как рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, мужчина забрался на столб, испугавшись воя шакалов в лесу.

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Инцидент произошёл вечером в субботу. Турист из Тюменской области не успел покинуть лес до наступления темноты и, услышав вой шакалов и опасаясь нападения диких животных, забрался на столб. Оттуда он позвонил спасателям.

Сотрудники МЧС нашли путешественника на деревянном указательном столбе и помогли спуститься.

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