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В Москве у Института стекла найдены два обгоревших тела

На юго-востоке Москвы недалеко от здания Института стекла обнаружили два обгоревших тела.

В Москве у Института стекла найдены два обгоревших тела
© ТАСС

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, тела нашли спасатели во время тушения пожара на Душинской улице.

По информации пресс-службы МЧС Москвы, произошло возгорание мусора на открытой площадке. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства пожара. Прокуратура Москвы взяла расследование под контроль.