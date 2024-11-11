Экс-замглавы МО назвал обвинение против него страшной ошибкой

Московский городской суд признал законным решение о продлении срока ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову и двум другим обвиняемым по делу о мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного районного суда Москвы признать законным, апелляционные жалобы защитников обвиняемых отклонить", - говорится в определении Мосгорсуда.

Булгаков назвал предъявленное ему следствием обвинение в мошенничестве "страшной ошибкой" и просил назначить домашний арест.

"Предъявленное обвинение - страшная ошибка. Я прошу суд отпустить меня под домашний арест, условия которого обязуюсь соблюдать", - сказал Булгаков.

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Апелляционная жалоба впервые прошла в открытом режиме. Никто из фигурантов уголовного дела вину не признает, обвиняемые просят Мосгорсуд о смягчении им меры пресечения. Басманный суд Москвы 24 сентября продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову, Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу, обвиняемым в особо крупном мошенничестве, до 25 декабря. Заседание суда в первой инстанции проходило в закрытом режиме.