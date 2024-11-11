Жителю Владимирской области дали 16 лет за госизмену

Западный окружной военный суд приговорил жителя Владимирской области к 16 годам колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге и намерение вступить в украинскую организацию, признанную в России террористической. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным следствия, мужчина 1976 года рождения вышел на связь с вербовщиком одной из украинских террористических организаций и выразил свое желание вступить в ее ряды.

Куратор предупредил фигуранта дела о том, что в качестве проверки ему необходимо выполнить не менее двух заданий, первым из которых является поджог объекта транспортной инфраструктуры, принадлежащего РЖД.

«Двадцать второго октября 2023 года злоумышленник совершил поджог шкафа с оборудованием, находящегося в Вязниковском районе Владимирской области. 23 октября 2023 года поджигатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области», — пояснили в пресс-службе.

В ноябре 2024 года приговором 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый был признан виновным в диверсии, госизмене, намерении вступить в организацию, которая признана в РФ террористической (ч.1 ст.30, ч.2 ст.205.5, ч.1 ст. 281 и ст. 275 УК РФ).

Ему было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

Напомним, похожий инцидент произошел в Александровском районе Владимирской области 8 июля прошлого года — на станции «Балакирево» Северной железной дороги.

Ночью там было зафиксировано возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафа. оборудование полностью выгорело, что привело к сбою в движении поездов.