Девушке прострелили шею во время квеста «Последняя экскурсия»

19-летнюю студентку ранили из пистолета в интерактивном квесте в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, аниматор открыл огонь в 30 см от лица пострадавшей.

По информации канала, инцидент случился на квесте «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой». В больнице у девушки диагностировали травму шеи, ожог и небольшое кровотечение. Медики оказали студентке первую помощь и отпустили домой.

Как сообщает Telegram-канал 112, владелица квеструма утверждает, что актерам запрещено пользоваться подобным реквизитом. Аниматор работал лишь месяц и якобы решил сильнее напугать посетителей: он достал охолощенный пистолет, демонстративно покрутил им перед гостями, а после выстрелил.

Сейчас полиция проверяет руководство квеста и действия аниматора. Правоохранители устанавливают, насколько аттракцион безопасен для клиентов.