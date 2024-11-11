В Москве судью МУС объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, выдавшего санкцию на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заочно арестовал Хайкеля Бен Махфуда по ч. 2 ст. 301 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Судью МУС также объявили в международный розыск.