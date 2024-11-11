Названа еще одна возможная причина смерти пресс-секретаря Shaman

Причиной смерти пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Собеседник отметил, что для установления точной причины смерти Коробкова-Землянского проведут экспертизу. Сроки ее проведения он не уточнил.

Ранее сообщалось, что причиной смерти пресс-секретаря певца Антона Коробкова-Землянского стал инфаркт миокарда. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Напомним, что о смерти пресс-секретаря Ярослава Дронова стало известно в воскресенье, 10 ноября. СМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявляли, что тело Коробкова-Землянского нашла его супруга. Телесных повреждений на нем не зафиксировали.

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Сам Дронов выразил соболезнования в связи с произошедшим и пожелал Коробкову-Землянскому «Царствия Небесного», назвав его своим другом. ТАСС со ссылкой на источник в окружении покойного писал, что пресс-секретаря похоронят в среду, 13 ноября.