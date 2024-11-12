Многоэтажка рухнула после взрыва газа в Лисичанске

Жилая многоэтажка во вторник, 12 ноября, рухнула после взрыва газовоздушной смеси в Лисичанске ЛНР.

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Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

— В результате инцидента обрушилось здание, — передает «РЕН ТВ».

Взрыв газа, в результате которого пострадали как минимум трое детей, произошел в доме на Карельском бульваре в Северном административном округе Москвы. Согласно предварительным данным, взрыв произошел на пятом этаже многоквартирного дома, в квартире выбило стекла и возник крупный пожар.

В центре Москвы произошел взрыв газа

31 октября взрыв газа произошел в пятиэтажке в городе Черкесске. Два верхних этажа оказались разрушены, в результате чего погибли четыре человека, пострадали еще как минимум 11. Главное о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».