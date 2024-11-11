В Германии убили украинского дальнобойщика

На юге Германии дальнобойщика-украинца убили иностранные коллеги, сообщает Bild. Причиной стал спор из-за СВО.

Как пишет издание, четверо водителей из разных стран распивали спиртные напитки на парковке грузовиков возле деревни Оберрот. Они громко смеялись и спорили об Украине и России, в какой-то момент конфликт обострился и перерос в драку. Убит 34-летний украинец.

Три человека арестованы. Один из них — гражданин Узбекистана, сообщает издание.

Согласно подсчетам Федеральной счетной палаты ФРГ, на сегодняшний день в Германии социальные пособия получают около 720 тысяч украинцев. Из них порядка 500 тысяч человек являются трудоспособными. Ежемесячно выплата пособий обходится стране в €539 млн, тогда как двумя годами ранее расходы на эти цели составляли только €445 млн.

Депутат бундестага Кай Уиттакер добавил, что среди находящихся в Германии украинцев работают менее трети. Это является свидетельством полной несостоятельности планов Министерства труда ФРГ, заключил он.

До этого результаты опроса Центра изучения общественного мнения (CBOS) показали, что большинство жителей Польши (67%) считают, что украинцев призывного возраста следует отправить на родину. Против возвращения военнообязанных украинцев выступают лишь 22% поляков. При этом 53% респондентов высказались за прием украинских беженцев Польшей.