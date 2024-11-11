На Зарему Мусаеву завели новое уголовное дело

На супругу бывшего судьи Верховного суда Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, осужденную по делу о мошенничестве и нападении на полицейского, завели новое уголовное дело — о дезорганизации деятельности колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По новому делу женщине грозит до пяти лет лишения свободы. О вероятности нового дела в отношении Мусаевой стало известно в конце октября, когда осужденную опрашивал следователь Следственного комитета. Он приезжал в колонию-поселение в городе Аргун, где Мусаева отбывает наказание.

Канал пишет, следователь опрашивал Мусаеву из-за того, что она якобы напала на сотрудника ФСИН, который сопровождал ее в ежедневных поездках в больницу. Женщина эти обвинения отрицает и утверждает, что физически не могла напасть на силовика.

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. В сентябре чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет в колонии-поселении. В марте 2024-го приговор снова смягчили на три месяца. 19 апреля медкомиссия постановила, что у Мусаевой нет заболеваний, которые могли бы стать причиной освобождения из колонии.

Супруг Мусаевой, экс-судья Сайди Янгулбаев, заявлял, что преследование женщины может быть связано связано с деятельностью их сыновей.

Против Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых (включены в список террористов и экстремистов) возбуждены уголовные дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией. Чеченские власти считают, что вся семья Янгулбаева причастна к оппозиционному Telegram-каналу 1ADAT (признан экстремистским и запрещен в РФ).