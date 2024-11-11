Экс-замминистра образования и науки Дагестана арестован за взятку

Суд отправил под стражу бывшего заместителя министра образования и науки Дагестана Халида Нурмагомедова. Он подозревается в получении взятки в размере 60 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Там уточнили, что экс-чиновник арестован на два месяца.

По версии следствия, Нурмагомедов получил многомиллионную взятку от руководителя коммерческой организации в период с 2013 по 2023 год за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на подведомственных министерству объектах. Было заключено 15 госконтрактов на более чем 160 млн рублей.

Судья в отставке из Москвы ранее получила 4 года колонии и штраф 4 млн за коррупцию.